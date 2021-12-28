Başkentte yeni yıl hazırlıkları
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Alışveriş merkezi önünde ışıklandırılan yılbaşı ağacı Alış veriş merkezinin içinde tavana asılan ve ışıklandırılan süslemeler Bir alışveriş merkezi önündeki yılbaşı ağacı ve dönme dolap Tunalı Hilmi caddesi ve 7. caddedeki süslemeler ANKARA - Ankara'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor.
ANKARA (AA) - Alışveriş merkezi önünde ışıklandırılan yılbaşı ağacı
Alış veriş merkezinin içinde tavana asılan ve ışıklandırılan süslemeler
Bir Alışveriş merkezi önündeki yılbaşı ağacı ve dönme dolap
Tunalı Hilmi caddesi ve 7. caddedeki süslemeler ANKARA - Ankara'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor. Başkent Ankara'da alışveriş merkezleri yaklaşan yeni yıl dolayısıyla çeşitli figür ve renkte süslemelerle donatıldı.