Başkentte yeni yıl hazırlıkları - Haberler
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Başkentte yeni yıl hazırlıkları

AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Alışveriş merkezi önünde ışıklandırılan yılbaşı ağacı Alış veriş merkezinin içinde tavana asılan ve ışıklandırılan süslemeler Bir alışveriş merkezi önündeki yılbaşı ağacı ve dönme dolap Tunalı Hilmi caddesi ve 7. caddedeki süslemeler ANKARA - Ankara'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor.

ANKARA (AA) - Alışveriş merkezi önünde ışıklandırılan yılbaşı ağacı

Alış veriş merkezinin içinde tavana asılan ve ışıklandırılan süslemeler

Bir Alışveriş merkezi önündeki yılbaşı ağacı ve dönme dolap

Tunalı Hilmi caddesi ve 7. caddedeki süslemeler ANKARA - Ankara'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor. Başkent Ankara'da alışveriş merkezleri yaklaşan yeni yıl dolayısıyla çeşitli figür ve renkte süslemelerle donatıldı.

Başkentte yeni yıl hazırlıkları

Başkentte yeni yıl hazırlıkları

Başkentte yeni yıl hazırlıkları

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

 Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

AA / Baha Kalmurat - Son Dakika Haberleri

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