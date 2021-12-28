Başkentte yeni yıl hazırlıkları

ANKARA (AA) - Alışveriş merkezi önünde ışıklandırılan yılbaşı ağacı

Alış veriş merkezinin içinde tavana asılan ve ışıklandırılan süslemeler

Bir Alışveriş merkezi önündeki yılbaşı ağacı ve dönme dolap

Tunalı Hilmi caddesi ve 7. caddedeki süslemeler ANKARA - Ankara'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor. Başkent Ankara'da alışveriş merkezleri yaklaşan yeni yıl dolayısıyla çeşitli figür ve renkte süslemelerle donatıldı.