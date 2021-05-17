Başkentte yeni tasarlanan taksi duraklarının ilki Çukurambar'da hizmete girdi

Başkentte taksi duraklarına rahat ulaşım sağlamak ve taksici esnafını daha modern imkanlara kavuşturmak amacıyla yeni tasarlanan taksi duraklarının ilki Çukurambar'da hizmete girdi.

Başkentte taksi duraklarına rahat ulaşım sağlamak ve taksici esnafını daha modern imkanlara kavuşturmak amacıyla yeni tasarlanan taksi duraklarının ilki Çukurambar'da hizmete girdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Estetiği Daire Başkanlığı mimar ve iç mimarlarınca tasarlanan ilk taksi durağı taksicilerin hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn edildi.

Yeni taksi duraklarında kapalı ve açık kullanım alanları, ibadethane, depo, tuvalet ve mutfak bölümleri yer aldı. Semte, konuma ve taksi yoğunluğuna göre ve gelen talepler doğrultusunda değişiklik gösteren taksi durakları, 60, 45 ve 30 metrekare olarak 3 tipte tasarlandı.

Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, UKOME kararı doğrultusunda daha önce durak yeri verilmiş ancak mevcutta durağı olmayan noktalara öncelik verildiğini, eski ve kullanışlı olmayan durakların yenilenmesi için harekete geçerek kenti güzelleştirmek amacıyla işlevsel taksi durakları yapmaya başladıklarını belirtti.

Ankara'da 7 bin 700 taksi ile 500'e yakın taksi durağı bulunduğu bilgisini paylaşan Aktepe, başkentlilerin taksi duraklarına rahat ulaşımını sağlamak ve taksici esnafını daha modern imkanlara kavuşturmak amacıyla bu durakları yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak