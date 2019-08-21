Başkentte unutulmaya yüz tutan meslekler sergilenecek

21.08.2019 11:48

Altındağ Belediyesi, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelecek ustalara ev sahipliği yaparak unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını Altınköy'de Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde düzenlenecek Geleneksel El Sanatları Şöleni'nde unutulmaya yüz tutan el sanatları, ustaların canlı performanslarıyla sergilenecek.

Bakır işlemeden taş baskıya, tespih yapımından çini sanatına kadar 31 geleneksel el sanatının sergileneceği etkinlik, 23 Ağustos Cuma gününden 1 Eylül Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. Etkinliklere gelen ziyaretçilere ayrıca çeşitli ikramlarda da bulunulacak.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altınköy'de güzel bir etkinliğe daha imza atıp Geleneksel El Sanatları Şöleni'nde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını Ankaralılara 10 gün boyunca sunacaklarını belirtti. Balcı, Başkentlileri bu organizasyona davet ederek Altındağ'ın kültür, sanat şehri olması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA