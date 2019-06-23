Başkentte trafik kazası: 8 yaralı
Başkentte iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Başkentte iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 381. Cadde ile 397. Cadde'nin kesiştiği noktada Mehmet Emin S. idaresindeki 66 AAH 062 plakalı otomobil ile Mesut Mert Ö. yönetimindeki 06 FUF 76 plakalı araç çarpıştı.
Kaza nedeniyle iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere götürdü.
Mesut Mert Ö'nün kullandığı araçtaki 6 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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