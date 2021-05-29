Başkentte trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
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Başkentte trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Başkentte trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde bulunan Osmanlı Parkı önünde meydana geldi.

Ahmet Mert M. idaresindeki 06 CHC 91 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Sadullah Y. yönetimindeki 06 CAY 41 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Ahmet Mert M. ve Sadullah Y. ile birlikte hafif ticari araçta bulunan Emine A. ve Merve A. yaralandı.

Yaralılar sıkıştıkları araçtan itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen Ahmet Mert M. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan bazı mahalle sakinleri kazaya tepki göstererek, belediye ekipleri tarafından yolda gerekli önlemlerin alınmasını istediler. Aynı yerde sık sık kaza olduğunu dile getiren mahalle sakinleri, yoldaki keskin viraja kasis ve uyarı levhalarının yapılmasını istediler. - ANKARA

Başkentte trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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