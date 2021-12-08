Başkentte, Tanzanya Kültür ve Turizm Tanıtım Günü etkinliği

ANKARA (AA) - Tanzanya'nın Ankara Büyükelçiliği, başkent Ankara'da "Kültür ve Turizm Tanıtım Günü" etkinliği düzenledi.

Büyükelçiliğin Ankara'daki bir otelde düzenlediği etkinlik çerçevesinde Tanzanya'ya özgü geleneksel kıyafetler ve çalgılarla danslar icra edildi.

Büyükelçi Yakup Hasan Muhammed, burada yaptığı konuşmada, Tanzanya'nın bugün bağımsızlığını kazandığı 1961'den çok daha ilerde olduğunu aktardı.

Muhammed, Türkiye ve Tanzanya'nın coğrafi uzaklıklarına rağmen oldukça iyi tarihi ilişkilere sahip olduğunu, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin giderek büyüdüğünü ifade etti.

Tanzanya hükümetinin yaptığı reformlarla özel sektörü koruyacak ortamı oluşturma, iş insanlarının yatırım ve ticaret alanında karşılaştığı sorunları giderme konusunda çalıştığını belirten Muhammed, Türk iş insanlarını tarım, altyapı, imalat, madencilik, ilaç, inşaat, turizm ve konaklama olmak üzere çeşitli alanlarda yatırım yapmak için ülkesine davet etti.

Muhammed, Türk Hava Yollarının İstanbul'dan Darüsselam'a düzenlediği uçuşlar vesilesiyle Türkiye'den Tanzanya'ya giden turist sayısında artış olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de Tanzanya'nın Klimanjaro Dağı, Serengeti ve Zanzibar gibi bölgelerine yönelik turistik tanıtım çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Konuşmanın ardından Tanzanya mutfağından lezzetler konuklara ikram edildi.