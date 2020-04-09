Başkentte su dolu inşaat çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti Ankara'nın Altındağ ilçesinde inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde arkadaşıyla dolaşan Resul Kaan Aydın, terk edilmiş inşaat alanındaki su dolu çukura düştü.

Arkadaşının yardım çağrısına rağmen sudan çıkarılamayan Aydın boğuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı su altı arama ve kurtarma ekiplerinin çabasıyla çıkarılan Aydın'ın cesedi, 112 Acil Servis ekibince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, olayı haber alan Aydın'ın babası ve yakınları, sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA