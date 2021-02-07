Başkentte sokaklar sessizliğe büründü
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Başkentte sokaklar sessizliğe büründü

07.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:12

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Başkent sakin bir gün geçiriyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Başkent sakin bir gün geçiriyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'da cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama doğrultusunda ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, toplu taşıma ve kendi araçlarıyla seyahat eden kişilerin maske, araç içi mesafe kurallarına uyup uymadığını ve izin belgelerini tek tek kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf olmadığı halde dışarda olduğu tespit edilenler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İnsanlar kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyarken yayalar da evlerine yakın marketlerden ihtiyaçlarını temin etti.

Başkentte sokaklar sessizliğe büründü
Başkentte sokaklar sessizliğe büründü
Başkentte sokaklar sessizliğe büründü
Başkentte sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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