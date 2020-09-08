Başkentte "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu
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Başkentte "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.

Başkentte
08.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.09.2020 17:08

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.

Ankara Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettiği ileri sürülen 28 kişi hakkında ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takip, iletişim dinlemesi işlemleri ile bilirkişi incelemeleri sonucunda şüphelilerin "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ile "rüşvet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri yönünde kuvvetli deliller tespit edildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 47 kişiden 40'ı yakalanırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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