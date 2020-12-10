Başkentte pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı
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Başkentte pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

10.12.2020 05:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 06:02
Başkentte pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi evde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi evde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Göktürk Mahallesi 115. Cadde'deki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede alkol alan 5 arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine isminin "Serkan" olduğu bildirilen bir kişi evde bulunan pompalı tüfekle Ali Haydar S'ye ateş açtı.

Sol kasığından yaralanan Ali Haydar S, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hacettepe Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası pompalı tüfeği yanına alarak kaçan "Serkan" isimli kişinin bindiği bir taksi ile Gölbaşı ilçesine gittiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma kapsamında evde bulunan diğer 3 kişinin ifadesine başvururken, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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