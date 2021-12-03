Başkentte Nelson Mandela fotoğraf sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı ve ırkçılığa karşı mücadelenin sembol ismi Nelson Mandela'nın arşiv fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisinin açılışı Ankara'da gerçekleştirildi.

Güney Afrika Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi iş birliğinde, Nelson Mandela'nın mirasını ve bağlılığını onurlandırmak amacıyla düzenlenen fotoğraf sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı.

Açılışta konuşan Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba, 5 Aralık'ın Mandela'nın 8. ölüm dönümü olacağını belirterek "Nelson Mandela bir kurtuluş kahramanı, milletimizin babası ve ırk ayrımcılığı sistemine karşı gelerek 27 yıl hapis yatmış bir kişiydi. 1964'de idam cezasıyla yargılanırken mahkemeye söylediği sözler ölümsüzleşti." dedi.

Nelson Mandela'nın beyaz ya da siyah olsun ırk egemenliğine karşı savaştığını belirten Büyükelçi Letsatsı-Duba, "(Mandela) Tüm insanların uyum içinde ve eşit fırsatlarda bir arada yaşadığı demokratik ve özgür bir toplum idealine değer verdi. Bu uğurda yaşamayı ve başarmayı umduğu bir idealdi. Ama gerekirse uğruna ölmeye hazır olduğu bir idealdi." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Küba büyükelçilerinin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Nelson Mandela'yı anlatan kısa bir belgeselin de gösterimde olduğu fotoğraf sergisi 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA / Emre Karaca - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet