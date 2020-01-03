: Başkentte kontrolden çıkan otomobil binaya çarptı

03.01.2020 06:29 | Son Güncelleme: 03.01.2020 06:32

Ankara'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil MOBESE direğine ve bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarparak, bina ile kaldırım arasındaki boşlukta asılı kaldı. Hafif yaralanan sürücü, otomobilin ön camından çıkarak kurtuldu.

Çankaya'da Ali Can Bulut'un kullandığı 06 YCA 72 plakalı otomobil Esat Caddesi'nden Tunalı Hilmi Caddesi istikametine ters yönde ilerleyerek kavşak noktasından Kocatepe Camii istikametine döndü.

Bu sırada kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak önce Türksat'ın kablo TV şebekesine ait kutuya sonra da MOBESE direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil daha sonra bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarparak, bina ile kaldırım arasındaki boşlukta asılı kaldı.

Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan Bulut otomobilin ön camından dışarı çıkarak kurtuldu.

Ev sahipleri gördüklerine inanamadı

Aracın çarptığı dairede oturan Tarkan Özvardar ve ailesi büyük bir gürültüyle uyanarak şok yaşadı. Dışarı bakmak için pencereye koşan aile bireyleri binaya çarpan otomobille yüz yüze geldi.

Korku dolu gözlerle kendilerini dışarı atan Özvardar ailesi pencerelerinin önünde hurdaya dönen otomobille karşılaştı.

Kaza nedeniyle evin pencere çerçevesi ve camları ile kotta kalan boş bir dairenin penceresi hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtan duman çıktığını görünce su sıkarak müdahalede bulundu.

Uzun süre bina boşluğunda askıda kalan otomobil olay yerine gelen çekici tarafından kaldırıldı.

Bu arada, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu