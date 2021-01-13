Başkentte kar yağışı (3)
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Başkentte kar yağışı (3)

13.01.2021 12:56 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:01

Atakule çevresinde etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Ankara YHT Garı tarafında etkili olan kar yağışı Cadde ve sokaklardan kar manzaraları ANKARA - Başkentte karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu.

Atakule çevresinde etkili olan kar yağışı

Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar

Ankara YHT Garı tarafında etkili olan kar yağışı

Cadde ve sokaklardan kar manzaraları ANKARA - Başkentte karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. (3)

Başkentte kar yağışı (3)
Başkentte kar yağışı (3)
Başkentte kar yağışı (3)
Başkentte kar yağışı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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