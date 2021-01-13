Başkentte kar yağışı (3)
13.01.2021 12:56 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:01
Atakule çevresinde etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Ankara YHT Garı tarafında etkili olan kar yağışı Cadde ve sokaklardan kar manzaraları ANKARA - Başkentte karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu.
Atakule çevresinde etkili olan kar yağışı
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar
Ankara YHT Garı tarafında etkili olan kar yağışı
Cadde ve sokaklardan kar manzaraları ANKARA - Başkentte karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu