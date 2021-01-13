Başkentte kar yağışı (3)

Atakule çevresinde etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Ankara YHT Garı tarafında etkili olan kar yağışı Cadde ve sokaklardan kar manzaraları ANKARA - Başkentte karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu.