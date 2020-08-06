Başkentte Hannibal koca dehşeti Başkentte Hannibal koca dehşeti Hannibal koca karısının orta parmağını ısırarak koparttı Ankara'da karısı F.K ile kavga ettiği esnada sağ elinin orta parmağını ısırarak kopardığı iddia edilen K.K isimli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Başkentte Hannibal koca dehşeti

Hannibal koca karısının orta parmağını ısırarak koparttı

ANKARA - Ankara'da karısı F.K ile kavga ettiği esnada sağ elinin orta parmağını ısırarak kopardığı iddia edilen K.K isimli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Başkentte yaşanan bir olay akıllara korku filmi Hannibal'ı getirdi. Mimarsinan Mahallesi 133. Sokakta ikamet eden K.K ve F.K isimli karı koca kavgası kanlı bitti. Edinilen bilgilere, oğlu ile tartışmaya başlayan baba K.K bir süre sonra kavga etmeye başladı. Anne F.K ise araya girerek kavgayı sonlandırmak istedi ancak iddialara göre K.K karısına da saldırdı. F.K ve oğlunun iddialarına göre baba K.K, eşinin sağ elinin orta parmağını ısırarak koparttı. K.K. ise arbede sırasında eşinin parmağının kapıya sıkışması sonucunda koptuğunu ileri sürdü. Adamın yüzündeki kan izlerinin olduğu da görüldü. Polis adamı sağlık kontrollerinin ardından ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kaynak: İHA