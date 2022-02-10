Başkentte, "Güvenli Ortam ve Suriyelilerin Onurlu Geri Dönüşü" sempozyumu düzenlendi

Harran Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Kaya, Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili, geri dönüşlerde uluslararası hukuk metinlerinin öngördüğü gönüllülük kriterlerinin de göz önüne alınması gerektiğini söyledi.

Suriye Vatandaşlık Onuru ve Hakları Derneği (SACD) ile SOLARIS Derneği tarafından Ankara'da bir otelde "Güvenli Ortam ve Suriyelilerin Onurlu Geri Dönüşü" sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumda uzmanlar "güvenli ortam" kavramını tartıştı.

Yerinden edilmiş Suriyelilerin, Türkiye'nin iç siyasetinin en önemli konularından biri olduğu vurgulanan sempozyumda, Suriye'nin geleceği hakkında devam eden siyasi tartışmanın temel taşlarından olduğu gibi Türkiye'nin ulusal güvenliğinin ve çıkarlarının da büyük ölçüde etkileyen bir konu olduğuna dikkat çekildi.

SACD Diplomatik İlişkiler Sorumlusu Mohanad Alhosini, "güvenli ortamın", geri dönen kişinin güvenliğini sağlamak anlamına geldiğini, gelecekte olası ve sürdürülebilir herhangi bir geri dönüş için bunun ön koşul olduğunu belirtti.

Alhosini, "Üzerinde tartışılamayacak bir şey var; yerinden edilenler olarak bizler, zulüm, taciz, ayrımcılık, yıldırma, ırk, din, siyasi görüş temelinde veya başka bir nedenle aşağılanma korkusu olmadan Suriye'deki eski evlerimize dönme hakkına sahibiz." ifadesini kullandı.

"Gönüllülük kriterlerinin de göz önüne alınması gerekiyor"

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Kaya, "Suriyeliler arasında güvenli ortam anlayışı nasıl ve dini grupların bunun üzerindeki etkileri nelerdir?" başlığıyla yaptığı sunumda, Suriyeli mültecilere dair araştırmasını paylaştı.

Kaya, mülakat yaptığı Suriyeli mültecilerden birinin "İnsan haklarına saygılı bir devlet, insan hakları orada yürürlüğe girer, herkesin orada bir hakkı olursa dönerim." ifadelerini dinleyicilerle paylaştı.

Çatışma bölgesinde uluslararası kurumların garantörlüğü ile güvenlik ve özgürlük ortamının sağlanması, temel insani ihtiyaçların karşılanması, yaşanabilir şehirlerin inşasının aciliyet arz ettiğini vurgulayan Kaya, "Geri dönüşlerde uluslararası hukuk metinlerinin öngördüğü gönüllülük kriterlerinin de göz önüne alınması gerekiyor." dedi.

Sempozyuma, AK Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, HÜDA PAR yetkilileri, dış misyon temsilcileri, araştırmacılar, uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Sempozyum yarın da devam edecek.