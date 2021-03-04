Başkentte geniş kapsamlı Kovid-19 ile mücadele denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hayata geçirdiği "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında, Başkentte yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başlatıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve diğer yetkililer, Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi'ndeki denetimlere katıldı.

Dükkanlara girerek işletmecilerle görüşen Vali Şahin ve beraberindekiler, çalışmaları yerinde inceledi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimler için sürekli sahada olunacağını söyledi.

Denetimlerin, salgının belli bir aşamada tutulabilmesi, hatta geriye itilebilmesi noktasında fayda sağlayacağını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları, diğer kameralar, teknolojinin bize sunduğu imkanları bu denetimler için sonuna kadar kullanacağız. Burada hedefimiz, vatandaşımızın her birini bu salgın riskinden uzak tutabilmek, salgına karşı koruyabilmek ve ülkemizi bir an önce bu salgın sıkıntısından uzaklaştırabilmek. İlimizde en az 15 bin personelle sahadayız, hatta kolluk kuvvetlerimizin daha çok sahaya çıkmasıyla bu sayı 20 binleri de bulabilecek. Bugünkü denetimlerimizin ağırlığını rehberlik ve bilgilendirme oluşturuyor. Bundan sonra daha detaylı denetimlere ağırlık vereceğiz."

Amaçlarının ildeki vaka sayısı sıfırlamak olduğunu ifade eden Şahin, "Tüm illerin, ülkemizin amacı bu. Bu bir yarış olmaktan öte bir ödev. Bizim bunu maviye döndürmek gibi toplumsal bir ödevimiz var. Bu ödevimizi iyi yapmalıyız, buna iyi çalışmalıyız." dedi.

"Valilik olarak yargı yoluna gideceğiz ve bu ekmek fiyatına itiraz edeceğiz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Şahin, Ankara'daki ekmek fiyatlarına zam yapılmasıyla ilgili soruya, "Odalar ekmek zammını açıkladılar. Bize göre çok doğru bir fiyatlandırma değil. Bunun için toplantıya çağırdık. Bugün ve yarın iki toplantımız var. Eğer belli bir noktada mutabık kalamazsak biz Valilik olarak yargı yoluna gideceğiz ve bu ekmek fiyatına itiraz edeceğiz." yanıtını verdi.

Ankara Fırıncılar Odasının, "zammın maliyetleri karşılamadığı" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Vasip Şahin, "Toplantılarda tartışacağız. İlk tespitlerimize göre şu anda bu zamma ihtiyaç görülmüyor. Oturup tabii onların da bu konudaki savunmalarını, gerekçelerini dinleyeceğiz. Ona göre bir karara varacağız." diye konuştu.

Vali Şahin, bir vatandaşın, düğünlerdeki katılımcı sayısının artırılması talebi üzerine ise salgının seyrine göre bu sayının azaltılabileceğini veya yükseltilebileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe