Başkentte eski eşini silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti
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Başkentte eski eşini silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti

Başkentte eski eşini silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi boşandığı eşini silahla vurarak öldürdü, 4 yaşındaki kızının da arasında bulunduğu 2 kişiyi yaralayarak, intihara teşebbüs etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi boşandığı eşini silahla vurarak öldürdü, 4 yaşındaki kızının da arasında bulunduğu 2 kişiyi yaralayarak, intihara teşebbüs etti.

İddiaya göre, kaynakçılık yapan S.Ö. (38), Gülseren Mahallesi Elmalı Caddesi'nde oturduğu binanın karşısındaki TOKİ 4. Etap konutlarında yaşayan eski eşi Ebru Yüksel (33) ile birlikte yaşadığı öne sürülen Mustafa D. (32) ve 4 yaşındaki kızı E.İ.Ö. ile karşılaştı.

Bir süre yaya olarak takip ettiği Yüksel ve Mustafa D'yi sitenin girişinde durduran S.Ö, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, Yüksel ile Mustafa D'ye silahla ateş etti.

Bu sırada seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu S.Ö'nün kızı E.İ.Ö. de yaralandı. S.Ö. aynı silahla başına ateş ederek intihara teşebbüsünde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenen Yüksel'e olay yerinde kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

Ambulanslarla Ankara Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ebru Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Mustafa D. ile E.İ.Ö'nün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.Ö'nün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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