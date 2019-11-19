Başkentte DÜMADER ve DÜYADER'in genel merkezi açıldı
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Başkentte DÜMADER ve DÜYADER'in genel merkezi açıldı

Başkentte Dünya Markalar Derneği (DÜMADER) ve Dünya Yaşlılık Derneği (DÜYADER) genel merkezleri açıldı.

19.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:26
Başkentte DÜMADER ve DÜYADER'in genel merkezi açıldı

Başkentte Dünya Markalar Derneği (DÜMADER) ve Dünya Yaşlılık Derneği (DÜYADER) genel merkezleri açıldı.

DÜMEDER ve DÜYADER Genel Başkanı , Çayyolu'ndaki açılışta yurt dışında uluslararası bir çok projeye imza attıklarını belirtti.

Çınar, Kenya'da 2020 yılının Nisan ayında su kuyusu açacaklarını ifade etti.

Açılışta ayrıca fotoğraf sanatçısı Gökhan Emre Akıl'ın fotoğraflarının yer aldığı "Ruhun Rengi Olmaz" temalı sergiyle de Afrika'daki su sorununa dikkat çekildi.

Kaynak: AA
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