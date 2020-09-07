Başkentte banka nakil aracından 4,5 milyon liralık hırsızlık
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Başkentte banka nakil aracından 4,5 milyon liralık hırsızlık

Ankara'nın Yenişehir ilçesinde bir güvenlik görevlisi, çalıştığı banka nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçtı.

Başkentte banka nakil aracından 4,5 milyon liralık hırsızlık
07.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:39

Ankara'nın Yenişehir ilçesinde bir güvenlik görevlisi, çalıştığı banka nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik görevlisi Ayhan B, birlikte çalıştığı görevli A.Ö. ile özel bir bankanın Vatan Caddesi'ndeki şubesine geldi. A.Ö'yü şubeye bırakan Ayhan B, bir işi olduğunu belirterek, kısa sürede döneceğini söyledi.

Bir süre sonra nakil aracının park edilen yerde olmadığını gören ve Ayhan B'nin dönmemesi üzerine şüphelenen A.Ö, şirketi arayarak yetkililere durumu bildirdi.

Yapılan incelemede, aracın aynı cadde üzerindeki başka bir bankanın önünde olduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa süreli incelemenin ardından banka nakil aracınının terk edildiğini tespit etti.

Para dolu çantanın da araç içerisinde bulunmaması üzerine araştırma başlatan ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda zanlının para dolu çantayla ağabeyi Selahattin B'ye ait 06 JV 629 plakalı araca binerek, olay yerinden ayrıldığını belirledi.

A.Ö'nün ifadesine başvuran ekipler, Ayhan B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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