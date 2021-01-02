Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (4)
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Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (4)

02.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:03

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (4)
Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (4)
Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (4)
Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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