Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (4)
02.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:03
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.
Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.
Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ