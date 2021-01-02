Otoparkta 3 gencin sır ölümü! Ekipler, egzoz gazı ihtimali üzerine yoğunlaştı
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Otoparkta 3 gencin sır ölümü! Ekipler, egzoz gazı ihtimali üzerine yoğunlaştı

02.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:53

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, gençlerin kapalı otoparkta ısınmak için çalıştırdıkları iki otomobilin egzozundan çıkan gazdan zehirlenebilecekleri şüphesi üzerinde duruyor.

Yunus Emre Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda zehirlenme vakası olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, binanın kapalı garajında 25 yaşındaki Hüseyin Şahinoğlu ve Halil İbrahim Altıntaş ile 24 yaşındaki Burak Karakoç'u hareketsiz yatarken buldu.

AİLELERİ FENALAŞTI

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler adli tıpa götürüldü.

EGZOZDAN MI ZEHİNLENDİLER?

Gençlerin, Şahinoğlu'nun oturduğu apartmanın kapalı otoparkında ısınmak için çalıştırdıkları iki otomobilin egzozundan zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor. Şahinoğlu'nun 1,5 aylık ve 2,5 yaşlarında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

İşte olay yerinden görüntüler;

Otoparkta 3 gencin sır ölümü! Ekipler, egzoz gazı ihtimali üzerine yoğunlaştı
Otoparkta 3 gencin sır ölümü! Ekipler, egzoz gazı ihtimali üzerine yoğunlaştı
Otoparkta 3 gencin sır ölümü! Ekipler, egzoz gazı ihtimali üzerine yoğunlaştı
Otoparkta 3 gencin sır ölümü! Ekipler, egzoz gazı ihtimali üzerine yoğunlaştı
Otoparkta 3 gencin sır ölümü! Ekipler, egzoz gazı ihtimali üzerine yoğunlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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