Başkentlilerin yüzde 59'u salgın sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilendi
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Başkentlilerin yüzde 59'u salgın sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilendi

Başkentlilerin yüzde 59'u salgın sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Ankara Forumu Derneği'nin (ANKAFOR) iş birliğiyle yürütülen "Ankara'da Salgınla Mücadelede Katılımcı Yapısal Çözümler Projesi kapsamında düzenlenen kamuoyu araştırması raporuna göre, Başkentlilerin yüzde 59'luk kesiminin salgından ekonomik yönden olumsuz...

Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Ankara Forumu Derneği'nin (ANKAFOR) iş birliğiyle yürütülen "Ankara'da Salgınla Mücadelede Katılımcı Yapısal Çözümler Projesi kapsamında düzenlenen kamuoyu araştırması raporuna göre, Başkentlilerin yüzde 59'luk kesiminin salgından ekonomik yönden olumsuz etkilendiği açıklandı.

AKK ve ANKAFOR'un German Marshall Fund (GMF) fonu desteğiyle yürütmekte olduğu "Ankara'da Salgınla Mücadelede Katılımcı Yapısal Çözümler Projesi" kapsamında Başkent'te kamuoyu araştırması yapıldı. Anket sonuçları proje paydaşlarıyla zoom üzerinden yapılan toplantıda açıklanırken, toplantıya AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Süleyman Basa, STK temsilcileri, akademisyenler ve iş dünyasından temsilciler katıldı. Bin kişi üzerinde yapılan kamuoyu araştırması sonuçlarına ilişkin İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan önemli bilgiler paylaşırken, Başkent'te yaşayan vatandaşların yarısından fazlasının pandemi sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilendiğini belirtti.

Proje kapsamında gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 125 mahallede, 18 yaş üstü bin kişi ile görüşüldü. - ANKARA

Başkentlilerin yüzde 59'u salgın sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilendi
Başkentlilerin yüzde 59'u salgın sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilendi
Başkentlilerin yüzde 59'u salgın sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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