: Başkentgaz AŞ Genel Müdürü Yüksel: "2020 için 600 kilometre dağıtım hattı yatırımı öngörüyoruz"

22.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:42

Başkentgaz AŞ Genel Müdürü Asım Yüksel, bu yıl doğal gazda 600 kilometre dağıtım hattı yapmayı planladıklarını, bunun maliyetinin 300 milyon lirayı bulacağını belirtti.

Yüksel, şirkette düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkentgaz'ın bir dağıtım şirketi olduğunu ve doğal gazda fiyatları belirlemediğini ifade eden Yüksel, tüketicilere yansıtılan dağıtım bedelinde ise bir artış olmadığını söyledi.

Yüksel, İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarını ödemeleri için abonelerine taksitlendirme imkanı getirdiğinin hatırlatılması üzerine, İGDAŞ'ın kendi sübvansiyon ve finansal imkanlarının bulunduğunu ancak Başkentgaz'ın gündeminde böyle bir uygulamanın olmadığını ve genel olarak Ankara'da fatura ödemede büyük bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi.

Ön ödemeli sayaç arızaları

Yüksel, ön ödemeli sayaçlarda yaşanan arızalara ilişkin soruya da "Ankara'daki sayaçların teknolojik ve ekonomik ömrünü doldurduğunu düşünürseniz bir değişim ihtiyacı var. Bu yıl itibarıyla 20 yaşını dolduracak 100 binin üzerinde sayaç var. Bu değişim ihtiyacı bir zorunluluk haline gelmiş. Aslında EPDK de yaptığı düzenlemeyle tercihini diğer abonelerin kullandığı sayaç türünden yapmış oldu. Uygulama birliği sağlamak adına bu yönde tercih kullandı." yanıtını verdi.

Yüksel, adil faturalandırma uygulamasıyla ön ödemeli sayaç kullanan abonelerle faturalı sayaç kullanan aboneler arasındaki eşitsizliğin giderildiğini söyledi.

Abonelikte usulsüz kullanım

Abonelikte usulsüz kullanıma ilişkin de açıklamalarda bulunan Yüksel, şöyle konuştu:

"Abone kim ise onun hizmetten yararlanması esas. Aksi durumda usulsüz kullanım oluyor ve bunun bir bedeli var. Yine kartlı sayaçtan kaynaklanan bir durum. Kiracı değişiminde kart teslim edilerek gidiliyor. Aslında bu gibi durumlarda kişiye aboneliği kendi üzerine alması için bir süre veriyoruz. Bu durumda bu bedel yansıtılmıyor. Süre içinde gelmezse yansıtılıyor ve orada bir usulsüz kullanım söz konusu. Müşteriden, gaz almaya gelmediği için tahsil edemediğimiz tutar 3,8 milyon lira."

Yüksel, hat yatırımlarına ilişkin soruya yanıt verirken de "Bu yıl Ankara'nın Bala ilçesine doğal gaz götürmeyi planlıyoruz. Kalecik'e de sıvılaştırışmış doğal gaz (LNG) hizmetiyle gaz arzı sağlamayı düşünüyoruz. 2020 için 600 kilometre dağıtım hattı yatırımı öngörüyoruz. Bunun yaklaşık maliyeti 300 milyon lira olacak." ifadelerini kullandı.

Alternatif ısınma kaynaklarına yönelim olup olmadığı sorusuna karşılık Yüksel, bu kaynakların maliyetinin daha yüksek olduğunu ve doğal gaz kadar verimli bir ısınma şekli olmadığını söyledi.

"7 ilçeyi doğal gaz konforuyla buluşturmayı hedefliyoruz"

Başkentgaz Bilgi Sistemleri Müdürü Gökhan Demir de özelleştirmeden sonra 1,4 milyon olan abone sayısının şu an 1,8 milyona çıktığını belirterek, "Şebeke uzunluğumuzu yaklaşık 9,9 milyon metreden 12,5 milyon metreye taşıdık. Özelleştirme süresi sonrası 200 milyon avro üzerinde şebeke hattı yatırımı gerçekleştirdik." dedi.

Demir, 2022 sonuna kadar Ankara'da Kalecik, Bala, Evren, Güdül, Nallıhan, Ayaş ve Çamlıdere'yi doğal gaz konforuyla buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi. Demir, 469 kilometre uzunluğundaki eski hatları yeni nesil dağıtım hattı teknolojileriyle yenilediklerini ifade etti.

Adil fatura uygulamasının şirket için herhangi bir gelir ve gider oluşturmadığını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 16,3 milyon gaz abonesi var. Ankara'da 689 bin ön ödemeli sayaç abonesi dışında, Türkiye'de geriye kalan 15,5 milyon abone, faturalı sayaç kullanıyor ve tükettiği tarihteki fiyat üzerinden ödeme yapıyor. Bu durum, 689 bin abone ile 15,5 milyon abone arasında büyük bir adaletsizliğe neden oluyor. Bir yıllık uygulama sonunda tüketiciden alınan fark 12,7 milyon lira, iade edilen tutar ise 21,2 milyon lira. Adil fatura uygulamasıyla 15,5 milyon faturalı sayaç ve 689 bin ön ödemeli kullanıcı arasında adalet sağlanmıştır."

Kaynak: AA

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