Başkent'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'da bir minibüsün kağıt toplayan şahsa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinden Ulus istikametinde seyreden 06 KK 163 plakalı minibüs, Fruko Kavşağı'nda kağıt toplayan gence çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan yaya karşı yönde havaalanı istikametinde ilerleyen 06 AEL 305 plakalı otomobilin önüne düştü. Otomobilin çarptığı talihsiz genç, hareketsiz bir şekilde yatmaya başladı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs ise Ulus istikametinde ilerleyen 06 EA 8457 plakalı otomobille ve plakası alınamayan başka bir otomobille çarpışarak durabildi. Kazanın etkisiyle araçlardaki yolculardan 4'ü yaralandı.



Kazayı gören mahalle sakinleri, ilgililere ihbarda bulundu. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yapılan ilk incelemelerin ardından kağıt toplayan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılara kaza yerinde ilk müdahalede bulunan ekipler, ambulanslarla yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavşağı şerit çekerek kapatan polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına fırsat vermemek için trafik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından cenaze morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - ANKARA