Başkent'te taksici kavgası kanlı bitti



ANKARA - Ankara'da aralarında husumet bululan taksicilerin arasında çıkan kavgada, taraflardan birinin silahına sarılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki durakta taksicilik yapan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Abdullah K. ile G.Ş., AŞTİ önünde tartışmaya başladı. Şiddetlenerek kavgaya dönüşen tartışmanın sonunda silahına sarılan G.Ş., Abdullah K.'nın üzerine ateş etti. Kurşunların hedefi olan Abdullah K., kanlar içinde yerde kalırken, G.Ş. de 06 T 5948 plakalı aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin duyan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Abdullah K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, meraklı kalabalığı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Olaydan haberdar olarak gelen Abdullah K.'nın yakınları, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki delilleri topladı. Polis ekipleri, kaçan şahısın yakalanması için alarma geçti.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.