Başkent'te Sosyal Belediyecilik Anlayışı Gelişiyor

SOSYAL YARDIM BAŞVURU MERKEZ SAYISI 37'YE YÜKSELDİAnkara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU MERKEZ SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde sosyal yardım yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonrası Başkent'te ilk kez online başvuru dönemini başlatan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların başvuru sürecini kolaylaştırmak ve yerinde başvuruyu sağlamak amacıyla daha önce 4 olan sosyal yardım başvuru merkezi sayısını 37'ye çıkardı.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sosyal yardım alan ailelere verdiği desteği sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için de çalışmalar yapıyor.

Sosyal yardım yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonrası pandemi sürecinde, sosyal yardım almak isteyen ailelere ilk kez online başvuru imkanı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım başvuru merkezlerinin sayısını da artırdı.

ÖNCEDEN 4 MERKEZ VARKEN ŞİMDİ 37 MERKEZ OLDU

Daha önce 4 merkezin hizmet verdiği Başkent'te, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde sosyal yardım başvuru merkez sayısı önce 19'a şimdi ise 37'ye çıkarıldı.

Vatandaşlar "sosyalhizmetler. ankara. bel. tr" adresi üzerinden T. C. kimlik numaraları, ad, soyad ve cep telefonu bilgilerini yazarak online başvuru yapabilirken, bundan sonra yeni açılan 18 sosyal yardım başvuru merkezlerine giderek de başvuruda bulunabilecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Sosyal Yardım Başvuru Merkezlerinin sayısı artırılarak vatandaşların yaşadıkları ilçelerde daha kolay ulaşım sağlamaları amaçlanırken, yeni başvuru merkezlerinin de açılmasıyla toplam başvuru merkezi sayısı 37 oldu.

KÖMÜR'DEN EKMEĞE KADAR HER TÜRLÜ İHTİYAÇ İÇİN BAŞVURU YAPILABİLİR

Vatandaşlar hafta içi mesai saatlerinde hizmet veren bu merkezlerden ekmek, kömür, Başkent Kart ve her türlü ihtiyaçları için başvuru yapabilecek.

Başkent'te 203 bin kişiye sosyal yardım desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesinin 18 yeni başvuru merkezi şöyle:

-Ahmetler Çocuk Kulübü (Çankaya)

-Batıkent Gençlik Merkezi (Yenimahalle)

-Elvankent Aile Yaşam Merkezi(Etimesgut)

-Aktepe Çocuk Kulübü (Keçiören)

-Yenimahalle Gençlik Merkezi (Yenimahalle)

-Çubuk Kadınlar Lokali (Çubuk)

-Demetevler Kadın Lokali (Yenimahalle)

-Dikmen Kadınlar Lokali (Dikmen)

-Gölbaşı Kadınlar Lokali (Gölbaşı)

-Hasanoğlan Kadınlar Lokali (Elmadağ)

-Şafaktepe Kadınlar Lokali (Mamak)

-Şentepe Kadınlar Lokali (Yenimahalle)

-Sokakta Çalışanlar Merkezi

-Şereflikoçhisar AYKOME

-Çamlıdere AYKOME

-Nallıhan AYKOME

-Haymana (Fen İşleri)

-Beypazarı

Etlik Osmanlı İş Merkezi, Akyurt Aile Yaşam Merkezi, Altındağ Aile Yaşam Merkezi, Araplar Aile Yaşam Merkezi, Bala Gençlik Merkezi, Elmadağ Gençlik Merkezi, Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi, Kızılcahamam Gençlik Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Mamak Gençlik Merkezi, Ortapınar Yenikent Gençlik Merkezi, Yahyalar Aile Yaşam Merkezi, Ayaş Aile Yaşam Merkezi, Kalecik Kadınlar Lokali, Çubuk Aile Yaşam Merkezi, Sincan Aile Yaşam Merkezi, Polatlı Aile Yaşam Merkezi, Sincan Fatih Bürosu ve Siteler İtfaiye'de de sosyal yardım başvuruları alınmaya devam ediyor.

Kaynak: Habermetre