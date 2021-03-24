Başkent'te lüks otomobil kar küreme aracına çarparak hurdaya döndü: 2 yaralı
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Başkent'te lüks otomobil kar küreme aracına çarparak hurdaya döndü: 2 yaralı

24.03.2021 02:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 02:14

Başkent'te lüks otomobil kar küreme aracına çarparak hurdaya döndü: 2 yaralı Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan Lamborghini markalı lüks otomobil yol temizliği yapan ve kırmızı ışıkta bekleyen kar küreme aracı ile kurye motosikletine çarptı.

Başkent'te lüks otomobil kar küreme aracına çarparak hurdaya döndü: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan Lamborghini markalı lüks otomobil yol temizliği yapan ve kırmızı ışıkta bekleyen kar küreme aracı ile kurye motosikletine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken lüks otomobil hurda yığınına döndü.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Angora Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çayyolu yönüne giden Yavuz T. yönetimindeki 06 BT 8866 plakalı Lamborghini markalı lüks otomobil kar yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda sol şeritte yol temizliği yapan ve kırmızı ışıkta bekleyen 06 BFU 302 plakalı kar küreme aracına çarparak savruldu. Savrulmanın etkisiyle lüks otomobil, Tarık Ahmet G. yönetimindeki 06 DPP 630 plakalı kurye motosikletine çarptı. Kazada, otomobil ile kurye motosikleti kaldırıma çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Yavuz T. ile motosiklet sürücüsü Tarık Ahmet G.'yi çevredeki hastaneler sevk etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki otomobil, kaza sonucu hurdaya döndü. Hurdaya dönen lüks otomobilinin parçalarının Yavuz T.'nin yakınları topladı.

Başkent'te lüks otomobil kar küreme aracına çarparak hurdaya döndü: 2 yaralı
Başkent'te lüks otomobil kar küreme aracına çarparak hurdaya döndü: 2 yaralı
Başkent'te lüks otomobil kar küreme aracına çarparak hurdaya döndü: 2 yaralı
Başkent'te lüks otomobil kar küreme aracına çarparak hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY

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