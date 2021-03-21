- Başkentte korona virüs denetimi
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- Başkentte korona virüs denetimi

21.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:20

- Başkentte korona virüs denetimi Ankara Mamak'ta "Dinamik Denetim Süreci Modeli" kapsamında korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

- Başkentte korona virüs denetimi

ANKARA - Ankara Mamak'ta "Dinamik Denetim Süreci Modeli" kapsamında korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Denetime, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan ve Mamak Zabıta Müdürü Murat Çınar katıldı.

Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki yeme içme yerleri olan pastane, restoran, fırın, kafe, kuruyemişçi ve marketlerde korona virüs tedbirleri denetlendi. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı'nın katılımıyla gerçekleşen denetimde, başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere maske, ateş ölçümü, dezenfektan standı, masalar arası mesafe ve yüzde 50 müşteri kapasitesi kuralları denetlendi. Denetimlerde, ilçe sakinleri ile esnaflara kurallara daha duyarlı olunması yönünde uyarılar yapılırken, kurallara uymayan işletme sahiplerine ise idari para cezası uygulandı.

- Başkentte korona virüs denetimi
- Başkentte korona virüs denetimi
- Başkentte korona virüs denetimi
- Başkentte korona virüs denetimi
- Başkentte korona virüs denetimi
- Başkentte korona virüs denetimi
- Başkentte korona virüs denetimi
- Başkentte korona virüs denetimi
- Başkentte korona virüs denetimi
- Başkentte korona virüs denetimi
- Başkentte korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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