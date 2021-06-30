Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu
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Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu Sürücü çaresizlik içinde yardım bekledi Vatandaşlar kargoların yanmaması için mücadele etti Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir kargo kamyonu yandı.

- Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu

Sürücü çaresizlik içinde yardım bekledi

Vatandaşlar kargoların yanmaması için mücadele etti

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir kargo kamyonu yandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul otoban yolu Çeltikçi Kavşağında sabah saatlerinde 34 DFB 910 plakalı bir kargo şirketine ait kargo yüklü kamyonda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücü kamyonu yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Kamyonda yüklü kargoların bir kısmı kurtarılırken büyük kısmı alevöler içinde yandı. Vatandaşlar itfaiyenin yangına geç müdahale ettiğini öne sürdü.

Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu
Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu
Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu
Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Demirbaş

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