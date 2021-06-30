Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu

- Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu Sürücü çaresizlik içinde yardım bekledi Vatandaşlar kargoların yanmaması için mücadele etti Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir kargo kamyonu yandı.