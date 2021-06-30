Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir kargo kamyonu yandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir kargo kamyonu yandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul otoban yolu Çeltikçi Kavşağı'nda sabah saatlerinde kargo şirketi MNG'ye ait 34 DFB 910 plakalı kamyon seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü kamyonu yol kenarına çekerek, itfaiyeden yardım istedi. Kamyonda yüklü kargoların bir kısmı kurtarılırken, büyük kısmı yandı. Vatandaşlar, itfaiyenin yangına geç müdahale ettiğini öne sürdü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı