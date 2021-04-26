Son dakika haber: Başkent'te kadınların saç saça kavgası kamerada
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Son dakika haber: Başkent'te kadınların saç saça kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Başkent'te kadınların saç saça kavgası kamerada Ankara'nın Sincan ilçesinde kadınlar arasında yaşanan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmakta zorlandı.

Başkent'te kadınların saç saça kavgası kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kadınlar arasında yaşanan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmakta zorlandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Atatürk mahallesi Vatan Caddesi üzerinde hurda kağıt toplayan kadınlarla yoldan geçen bir grup kadın arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saç baş yolmalı kavga eden kadınları çevrede kavgayı gören onlarca erkek ayırmakta zorluk çekti. Vatandaşların büyük mücadelesi sonucunda taraflar birbirlerinden ayrıldı.

Son dakika haber: Başkent'te kadınların saç saça kavgası kamerada
Son dakika haber: Başkent'te kadınların saç saça kavgası kamerada
Son dakika haber: Başkent'te kadınların saç saça kavgası kamerada
Son dakika haber: Başkent'te kadınların saç saça kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

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