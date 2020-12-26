Başkent'te kablo hırsızına geçit yok
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Başkent'te kablo hırsızına geçit yok

26.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:54
Başkent'te kablo hırsızına geçit yok

Ankara İl Jandarma Komutanlığı kablo hırsızlığına karışan bir aracı yakalaması sonucunda 4 bin 160 kg kablo ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı kablo hırsızlığına karışan bir aracı yakalaması sonucunda 4 bin 160 kg kablo ele geçirildi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesindeki inşaattan kablo çalındığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığınca bölgede yapılan araştırmada bir aracın hırsızlığa karıştığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yakalanan bu araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 1 adet sahte plaka, 4 bin 160 kg kablo ve 1 adet kablo kesme aparatı ele geçirildi.

Şüpheli A.Ç'ye adli işlem başlatılmasının yanı sıra ele geçirilen kablolar mağdur E.A'ya teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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