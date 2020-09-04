Başkent'te Covid-19 iddiası 300 esnafı mağdur etti
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Başkent'te Covid-19 iddiası 300 esnafı mağdur etti

Ankara'da sosyal medyaya düşen asılsız ses kaydı, başkentte bir çarşıda esnaflık yapan 300 kuyumcuyu mağdur etti.

04.09.2020 14:26 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:36

Başkentte sosyal medya üzerinden paylaşılan bir ses kaydı 300 kuyumcuyu zor duruma düşürdü. Ortaya atılan bu asılsız iddia esnafı ekmeğinden etti.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Kızılay Büyük Çarşı'da kuyumcu esnafının başı sosyal medyaya düşen asılsız ses kaydı ile dertte. Ses kaydında yer alan "Büyük Çarşı'nın tamamını ambulanslar ile gelip almışlar. Tamamı Covid" ifadeleri üzerine tamamen müşterilerinin kesildiğini belirten esnaf, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

"ÇARŞIYA İKİ GÜNDÜR MÜŞTERİ GELMİYOR"

Söz konusu ses kaydının gerçeği yansıtmdığını ve çarşı esnafını mağdur ettiğini belirten Kızılay Büyük Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uçak, "Bizim çarşımızda şu ana kadar sadece 1 tane arkadaşımız korona virüse yakalandı. O da 21 gündür evinde karantina altında. Sosyal medyada bu bayanın yolladığı ses kaydında Büyük Çarşı'daki tüm esnaf arkadaşlarımızın Covid olduğu ve ambulanslarla hastanelere götürüldüğü söyleniyor. Bunun üzerine çarşımıza 2 gündür bir Allah'ın kulu gelmiyor. Bu iddia kesinlikle yalandır. Öyle bir şey yoktur. 300 tane dükkan var burada ve hepimiz mağduruz. Çarşımız zor durumda, elektrik faturalarımızı ödeyemiyoruz, bekçilerimizin maaşını bile zor ödüyoruz" diyerek mağduriyetlerini ifade etti.

"ÇARŞININ TAMAMINI AMBULANSLA ALDILAR" İDDİASI

Sosyal medyada yayılarak Kızılay Büyük Çarşı esnafını mağdur eden sözde ses kaydında şu ifadeler yer alıyor: "Arkadaşlar Büyük Çarşı'da kuyumcu bir arkadaşım vardı, ondan haber geldi. Büyük Çarşı'nın tamamını ambulanslar ile gelip almışlar. Tamamı Covid. Hani Kızılay'da çok önemli bir işiniz yoksa, hani hiçbir yere gitmeyin, gerçekten durum çok vahim diyorlar."

Başkent'te Covid-19 iddiası 300 esnafı mağdur etti

Kaynak: İHA

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