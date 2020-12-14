Banka soyan hırsızın üstüne atlayıp etkisiz hale getiren 66 yaşındaki kahraman vatandaş ağır yaralandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir bankada silahlı soygun girişimi yaşandı. Bankadan çıkacağı esnada soyguncunun üzerine 66 yaşındaki bir müşteri atladı. Soyguncunun silahından çıkan kurşunlar üzerine atlayan kahraman vatandaşa isabet etti. Ağır yaralanan vatandaş, hastanede tedavi altına alınırken soyguncu da yakalandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Eryaman Tunahan Caddesi 208. Sokak'ta meydana gelen olayda M.A. ismindeki bir kişi elindeki silahla banka şubesine girdi. Soyguncu güvenlik görevlisinin silahını alarak görevliyi etkisiz hale getirdi. Elindeki torbayı bankadaki bir müşteriye veren soyguncu zor kullanarak paraları torbaya doldurttu.

SOYGUNCUNUN ÜSTÜNE 66 YAŞINDAKİ MÜŞTERİ ATLADI

Bankadan çıkacağı esnada soyguncunun üzerine C.S.Ç. isimli 66 yaşındaki bir müşteri atladı. Soyguncu ve vatandaş arasında meydana gelen boğuşma da dört el silah sesi duyuldu. Vurulan C.S.Ç. çenesine ve göğsüne isabet eden kurşunlar sebebi ile ağır yaralandı. Bankadaki diğer insanların da soyguncunun üzerine çullanması sonucunda soyguncu etkisiz hale getirildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EMNİYET EKİBİ İNTİKAL ETTİ

Olaydan sonra bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık personeli sevk edildi. Yaralanan vatandaş sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken durumunun ağır olduğu belirtildi. Soyguncu ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Soyguncu ve olay hakkında adli işlem başlatıldı.

"SİLAHLI ÇATIŞMA OLDU"

Olaya tanık olan çevre esnaflardan Önder Kolaylı, "Sabah 9 civarlarında bankaya girdim. İkinci kata çıkarken aşağıdan sesler geldi. Silahlı çatışma oldu. Kendimizi güvenlik altına almaya çalıştık. Silahlı çatışma bittikten sonra ve polisler geldikten sonra aşağıya indik ve olay yerini terk ettik. O esnada ambulans geldi. Ambulans yaralıyı aldı gitti. Hırsızda yerde yatıyordu o esnada polislerde hırsızı alıp götürdü. Bankadan çıkarıldı hırsız ve güvenlik güçleri tarafından götürüldü" dedi.

"HIRSIZIN ÜZERİNE ATLAMIŞ KURŞUN YEMİŞ"

Yaşanılan hadiseye şahit olan diğer bir esnaf ise, "Benden ekmek almaya gelmişti sonra gitti. Orada olay olmuş hırsızın üzerine atlamış kurşun yemiş. Hırsız kapıdan çıkarken müşteri üzerine atlamış ve yaralanmış. Bu mahallede oturuyordu. Hırsızı etkisiz hale getirmek için üzerine atlamış, hırsızda onu vurmuş" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER