Başkent Muhtarlar Federasyonu Başkanı Köksal'dan, Emniyet Müdürü Demirci'ye ziyaret - Haberler
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Başkent Muhtarlar Federasyonu Başkanı Köksal'dan, Emniyet Müdürü Demirci'ye ziyaret

Başkent Muhtarlar Federasyonu Başkanı Köksal'dan, Emniyet Müdürü Demirci'ye ziyaret
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Başkent Ankara Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Muammer Köksal, Beypazarı Emniyet Müdürü Metin Demirci'yi ziyaret etti.

ANKARA (AA) - Başkent Ankara Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Muammer Köksal, Beypazarı Emniyet Müdürü Metin Demirci'yi ziyaret etti.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı da olan Köksal, ziyarette, yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında Demirci'ye bilgi verdi.

Köksal, federasyon olarak tüm emniyet müdürlüklerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Demirci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlarla özellikle düzensiz göçmenler konusunda birlikte hareket edilebileceğini söyledi.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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