Başkent'in yeşil cenneti: 30 Ağustos Zafer Parkı
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Başkent'in yeşil cenneti: 30 Ağustos Zafer Parkı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Başkent'in yeşil cenneti: 30 Ağustos Zafer Parkı Atıl durumda olan ve çevre düzenlemeleri yapıldıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılışı gerçekleştirilen "30 Ağustos Zafer Parkı" Başkentlilerin en uğrak noktalarından biri oldu.

Başkent'in yeşil cenneti: 30 Ağustos Zafer Parkı

ANKARA - Atıl durumda olan ve çevre düzenlemeleri yapıldıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılışı gerçekleştirilen "30 Ağustos Zafer Parkı" Başkentlilerin en uğrak noktalarından biri oldu.

AŞTİ'nin yanında yer alan ve açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı "30 Ağustos Zafer Parkı" Başkentlilerin en uğrak buluşma noktası oldu. Uzun yıllar atıl durumda olan ve Yavaş'ın göreve gelmesiyle baştan aşağı yenilenen park ve çevresi; bisiklet yolları, oyun ve piknik alanları ile 166 bin metrekarelik yemyeşil bir alana sahip. "Büyükşehir Parklarda" konser programlarıyla ünlü sanatçılara da ev sahipliği yapan parkta vatandaşlar, haftanın 7 günü spordan pikniğe kadar birçok aktiviteye katılarak temiz havanın keyfini çıkarıyor.

Aileler çocuklarıyla birlikte güvenle bisiklete biniyor

Üç şerit halinde bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolunun yanı sıra yürüyüş ve koşu yollarının da yer aldığı parkta, her yaş grubuna hitap eden bisikletler Büyükşehir Belediyesinden uygun fiyatla kiralanabiliyor. 7'den 70'e tüm vatandaşlar kendi bisikletleri dışında kiralık bisiklet hizmetiyle de hafta içi ve hafta sonları parkta keyifli vakit geçirme imkanı bulurken, son dönemde parkta da bisiklet kullanımının arttığına dikkat çeken ANFA sorumlusu Türker Taner, "ANFA olarak yarım saati 3 TL, 1 saati 6 TL'den herhangi bir kar amacı güdülmeden vatandaşlarımıza hafta içi 12.00-21.00 saatleri arası, hafta sonu da 08.00-22.00 saatleri arasında kiralık bisiklet hizmeti veriyoruz" dedi.

Başkent'in yeşil cenneti: 30 Ağustos Zafer Parkı
Başkent'in yeşil cenneti: 30 Ağustos Zafer Parkı
Başkent'in yeşil cenneti: 30 Ağustos Zafer Parkı
Başkent'in yeşil cenneti: 30 Ağustos Zafer Parkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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