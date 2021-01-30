Başkasının aracına binmeye çalıştı
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Başkasının aracına binmeye çalıştı

30.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:27
Başkasının aracına binmeye çalıştı

Brewser bir ara Rowan'ın botunun bağcığının çözüldüğünü fark etti.

Brewser bir ara Rowan'ın botunun bağcığının çözüldüğünü fark etti. Güzel oyuncu yere eğilip minik Rowan'ın botunun bağlarını düzeltti.Brewster sonra da oğluyla birlikte hızlı adımlarla yürüyerek aracını park ettiği yere yöneldi. Fakat bir anda kapısını açmaya çalıştığı aracın kendisine ait olmadığını anladı. Sonra biraz daha ilerleyerek kendi aracını buldu ve oğluyla birlikte binerek evin yolunu tuttu.40 yaşındaki Jordana Brewster, 2007 yılında yapımcı Andrew Form ile evlendi. Çiftin dört yaşında Rowan ve 7 yaşında Julian adında iki tane oğlu bulunuyor.Fakat Jordana Brewster, geçtiğimiz temmuz ayında eşine boşanma davası açtı. Kısa bir süre sonra da yeni aşkıyla kamuoyunun karşısına çıktı.Brewster'ın yeni sevgilisi teknoloji yatırımlarıyla tanınan 44 yaşındaki Mason Morfit. İş adamının da geride bıraktığı bir evliliği ve bu evlilikten üç tane çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet

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