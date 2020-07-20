Başkanlığa meclis üyesi Sertan Kuzu vekalet edecek
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Sertan Kuzu vekalet edecek.
20.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:00
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Sertan Kuzu vekalet edecek.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çeşitli programları nedeniyle şehir dışına çıktı. Başkan Posbıyık'ın dönüşüne kadar Belediye Başkanlığı görevine Belediye Meclis Üyesi Sertan Kuzu vekalet edecek. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA