Başkanlar Sivrihisarlılar ile Buluştu

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar'ın da yer aldığı buluşmaya çok sayıda Sivrihisarlı vatandaş katıldı.

Buluşmada konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Eskişehir'de hayata geçirdiğimiz başarılı şehircilik çalışmaları ile şehrimiz yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. İlçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"ODUNPAZARI'NDA DOĞRU İŞLER YAPTIK"

Buluşmada konuşan bir diğer isim de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt oldu. 5 yılda Odunpazarı'nda doğru işler yaptıklarını dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı'nda doğru işler yapmaya devam etmek istediklerini vurguladı. "Türkiye'deki değişime dikkati çekmek suretiyle Eskişehirlilerin bize sahip çıkacağına inanıyorum" diyen Başkan Kurt, Odunpazarı'nda 5 yılda gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Odunpazarı Belediyesi'nde 170 araçlık dev bir filo kurduklarını kaydeden Başkan Kurt, bu 170 aracın mülkiyetinin de Odunpazarı Belediyesi'ne ait olduğunu söyledi. Kiralık araç dönemine son verdiklerini dile

getiren Başkan Kazım Kurt, "İktidarla uyumlu olmadığı halde kaynak bulan, yaratabilen bir ortam sağladık. Doğru işler yaparsanız İller Bankası size istediğiniz kadar kredi veriyor, vermek zorunda çünkü belediyelerin bankası. Diğer belediyeler bizim yaptığımızı yapamıyor ya da bizim 5 liraya yaptığımız işi 25 liraya yapıyor. Çok fazla para harcamaz, çok iyi kaynak yaratmak çok iyi yönetmek anlamına gelmiyor" diye konuştu. Başkan Kurt, yeni dönemde sosyal, sanat ve kültür ağırlıklı belediyeciliği büyüterek devam ettireceklerinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler