Başkanlar OSB'yi gezdi
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Başkanlar OSB'yi gezdi

Başkanlar OSB'yi gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte Organize Sanayi Bölgesindeki bulunan fabrikaları ziyaret etti.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte Organize Sanayi Bölgesindeki bulunan fabrikaları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi ziyaret ettiklerini belirterek, "Organize Sanayi bölgesinin cazibe merkezi haline gelmesiyle birlikte, ülkemiz ve her geçen gün büyüyen ve gelişen Kilis'imiz, istihdam ve üretime katkı sağlayan sanayicilerimiz sayesinde geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Kilis'imizin sanayisinin büyümesi ve istihdam ihtiyacının karşılanabilmesi için durmak bilmeyen azmimizle Kilis Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam ediyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KİLİS

Başkanlar OSB'yi gezdi
Başkanlar OSB'yi gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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