Başkanlar basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Başkanlar basın mensuplarıyla bir araya geldi

09.11.2020 15:28 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:31
Başkanlar basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediyeye ait Söğütlüdere tesislerindeki toplantıya AK Parti Kilis Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz ile AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Haluk Korkmaz'ın da hazır bulunduğu toplantıda Belediye Başkanı Servet Ramazan, yaptıkları çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Belediye Başkanı Ramazan, Geçen hafta Ankara'da İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile temaslarda bulunduklarını ifade ederek, " Belediye olarak güneş enerjisi tesisi kurulması çalışmaları devem ediyor. Merhum belediye başkanımız Mehmet Abdi Bulut'un büyük önem verdiği projenin hayata geçmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde bu projeye başlıyoruz. TOKİ ile görüşmelerimizde Kilis'e yapılacak konutlar için yer tahsisi yaptık. Yeni konut yapılması için görüşmelerde bulunduk. Cumhuriyet Meydanı için hazırlanan projeyi bekliyoruz. Proje hazırlanma aşamasında, proje tamamlandıktan sonra ikinci aşamaya geçerek, Renk Pasajı ile eski Belediye binasını yıkacağız. Proje bittikten sonra Renk pasajındaki esnaf arkadaşlarla görüşmelerde bulunacağız. Eğer her şey yolunda giderse, Renk pasajının karşısından paylaşarak, Paşa hamamına kadar olan bölgeyi açacağız. Belediyemiz tarafından satın alınan Kadı Cami arkasındaki binayı yıktık. Buraya çok güzel bir yöresel yemek yapılan bir tesis kuracağız" dedi.

Ramazan, Kilis'te tarihi mekanların bulunduğu yerlerde sokak sağlıklaştırması yapacaklarını ifade ederek, " Bu konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Desteği bakanlığımızdan alacağız. Cumhuriyet caddesi ile Murtaza caddesinin cephe giydirilmesi çalışmaları devam edecek. Yeni Devlet Hastanesine giden yolun genişletme çalışmalarını kısa süre içerisinde yapacağız. Millet Bahçesiyle ilgili olarak bakanlık ile görüşmelerimiz sona eriyor. Kısa süre içerisinde buranın yapımına başlayacağız, bakanlığımızdan 10 milyon TL civarında belediyemize para aktarılacak Merhum belediye başkanımızın hayalindeki projelerin takipçisi olacağız. Bu projeleri hayata geçirmek için canlı başla çalışacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Yeni Devlet Hastanesinin Gaziantep 3. İdare Mahkemesi tarafından inşaatının durdurulduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığımız bu karara bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Çok kısa süre içerisinde bu konunun çözümleneceğini, yeni hastanemizin yapımının tamamlanmasını bekliyoruz. Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi sayesinde yeni fabrikalar kurulmaya başlandı. Yeni fabrikaların sayısı her geçen gün artacak. Yeni yapılan okullarımız faaliyete geçti. Önümüzdeki yılda yen okulların yapımı tamamlanarak hizmete açılacak. Gece gündüz demeden dedi koduculara aldırmayarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kilis-Musabeyli karayolunun ihalesi bu ay içerisinde yapılacak. Vatandaşımıza ne söz verdikte hepsinin takibini yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Aralık veya Ocak aylarında ilimizi ziyaret etmesini bekliyoruz. 2021 yılı içerisinde yeni devlet hastanesi, yeni okullar, OSB'de yeni fabrikalar, Kilis-Musabeyli karayolunu tamamlamış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilimize hizmet ediyoruz. Bakanlıklarımız ile etkin bir şekilde ilimize yapılacak projeleri takip ediyoruz. Biz memleketimize hizmet getirmek için çalışırken, birileri, engellemeye çalışıyor, istediklerini yapsınlar, bu memlekete hizmeti engelleyemezler" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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