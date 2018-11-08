Vatandaşın Mezar Yeri İsteğine Belediye Başkanı'ndan Güldüren Yanıt

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'dan mizahi bir dille mezar yeri isteyen vatandaş ve başkanın verdiği cevap takipçilerini güldürdü.

BAŞKAN İLE VATANDAŞ ARASINDA GÜLDÜREN MEZARLIK DİYALOĞU

Bir vatandaş, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın twitter hesabından Aydın'a seslenerek, Sivas Merkez'de bulunan Halfelik mezarlığında boş yer olup olmadığını sordu. Aydın'dan "hayırdır" cevabını alan Cemal ismini kullanan kişi, "Mezarımı kazın bayıra düze, Yönümü çevirin sıladan düze." Mısraları ile mizahi bir karşılık verdi. Aydın ise bu mısralara karşı "Biz kıbleye çeviriyoruz" diyerek konuyu kapattı.