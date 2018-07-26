Başkanın Çağrı Merkezi Mesaisi

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Çağrı Merkezi'nde vatandaşların aramalarına bizzat cevap vererek, gelen talepleri dinleyip ilgili birimlere aktardı.

365 günün 24 saati ilçe sakinlerine kesintisiz hizmet sağlayarak talepleri cevaplayan Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi, 129 bin 87'si 2018'de olmak üzere vatandaşlardan gelen toplam 532 bin 774 çağrıyı cevaplandırdı. 15 bin 329 talep ilgili müdürlüklere bildirildikten sonra, işlemler hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Yıldırımlılara profesyonel ve kaliteli hizmet sunmak için teknolojinin bütün imkanlarından faydalandıklarını belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizde belediyemizin çözüm üretebileceği konular hakkında insanlarımızın kısa sürede talep ve şikayetlerini iletmesi için oluşturulan Yıldırım Çağrı Merkezi'mizde yılın her günü 24 saati kesintisiz hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız, belediyemizin rutin hizmetlerinin yanında kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal bütün faaliyetlerimiz hakkında bilgi alabileceği gibi, kendi öneri ve taleplerini diledikleri an çağrı merkezimize iletebilirler. Amacımız hizmeti vatandaşın ayağına kısa süre içerisinde ulaştırabilmek.Vatandaşlarımız, belediyemize sosyal medyadan ve web sayfamız üzerinden de kolaylıkla ulaşabilirler" diye konuştu.

Edebali, Çağrı Merkezi'nde vatandaşların aramalarına bizzat cevap vererek, gelen talepleri dinleyip ilgili birimlere aktardı.

Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi, temizlik, asfalt bakım ve onarımı, gürültü kirliliği, vergi borcu sorgulama, rayiç bedeli, sokak hayvanları ve cenaze defin hizmetleri gibi konularda vatandaşların istek ve taleplerini kayıt ederek ilgili bildirime yönlendirerek çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor. - BURSA