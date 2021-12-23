Başkanımız Mesut Üner: Tarihimize Sahip Çıkıyoruz

Çatalca'mıza kazandırdığı projelerle ilçemizin adeta çehresini değiştiren ve mesaisini makamından çok sahada halkımızın arasında tamamlayan ve ilçemize kazandırdığı proje şantiyelerimizde geçiren Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki proje şantiyesi durağı Kaleiçi Mahallemiz oldu.

Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Kaleiçi Mahallemiz cazibe merkezi olması için çok detaylı çalışmalar başlatan Başkanımız Mesut Üner, Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizle birlikte yerinde denetimlerde bulundu. Yerinde denetimler sonrasında her mahalle ziyaretinde olduğu gibi Kaleiçi Mahallemizde de mahalle halkımızın Başkanımız Mesut Üner'e gösterdiği samimi ilgi ve alaka gözlerden kaçmadı.

Kaleiçi Mahallesi proje şantiye alanımız denetimleri sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Tarihi Kaleiçi Mahallemize uygun yaptığımız yol, kaldırım ve restore çalışmalarımızı yerinde denetleyerek ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Tarihi Kaleiçi Mahallemizdeki çalışmalarımız bittiğinde sadece Çatalca'mızın değil tüm İstanbul ve Türkiye'mizin cazibe merkezi olacak. Tarihi ve mistik havasıyla Kaleiçi mahallemiz, tüm dizi ve sinema çekimleri için doğal bir set özelliği taşıyacak. Her mahalle ziyaretimizde olduğu gibi Kaleiçi mahallemiz ziyaretimizde bizlere güç veren samimi ilgi ve alakanız için yürekten teşekkür ederiz. Zira bu samimi ilgi ve alakanız ilçemize hizmet yolunda bizlere güç veriyor. Hayırlı olsun. " dedi.

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