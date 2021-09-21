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BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN RESMİ BELGELİ YANIT

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BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN RESMİ BELGELİ YANIT

Çatalca'mıza kazandırdığı vizyon projelerle birlikte, ilçemizin doğası, tarımı ve tarihine yönelik önemli projelerle de dikkat çeken Başkanımız Mesut Üner, geçtiğimiz aylarda Çatalca'mızdaki tarihi surların restorasyon çalışmalarının başladığını açıklamıştı.

Çatalca'mıza kazandırdığı vizyon projelerle birlikte, ilçemizin doğası, tarımı ve tarihine yönelik önemli projelerle de dikkat çeken Başkanımız Mesut Üner, geçtiğimiz aylarda Çatalca'mızdaki tarihi surların restorasyon çalışmalarının başladığını açıklamıştı.

Her projesinde olduğu gibi, Çatalca'mızdaki tarihi surların restorasyonu çalışmalarını sürekli yerinde denetleyen aynı zamanda mesleği mimar olan Başkanımız Mesut Üner, geçtiğimiz günlerde surların restorasyonunda ytong kullanılıyor iddialarına resmi belgelerle yanıt vererek, restorasyon sürecinde ytong kullanılmadığını resmi belgelerle ispatlayarak, restorasyon süreci ile ilgili iftira içeren iddiaları çürüttü.

Çatalca'mızda surların restorasyon sürecinde, iddia edildiği gibi ytong kullanılmadığı, yonu taşı kullanıldığı, restorasyon çalışmalarının onaylı projesine uygun olarak devam ettiği KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından belirtilerek gerekli bilgi, belge, fotoğraflar, fatura, rapor ve yapı tespit tutanakları Çatalca Belediye'mize ulaştı.

Kaleiçi mahallemiz restorasyon süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Çatalca'mız Kaleiçi Mahallemiz, 21 ada 1-2 parsel ve 25 ada 13 parselde bulunan Kaleiçi Surlarının restorasyon çalışmalarını büyük bir gayretle yürüten Çatalca Belediyemiz bin bir emek ve itina ile tarihi değerlerimize sahip çıkarak Çatalca'mızın, ülkemizin tarihi ve kültürel varlıklarını yaşatıp geleceğe taşırken lütfen gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz. BIRAKIN HİZMETLERİ HALKIMIZLA BULUŞTURALIM, İNSANLARIMIZI YANILTMAYIN, YALAN VE İFTİRANIN KİMSEYE FAYDASI OLMAZ. Gönül birliği içinde, samimiyetle, hizmet aşkı ile yola durmadan devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Siz Kıymetli Çatalca Halkımızın bilgisine önemle arz ederiz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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