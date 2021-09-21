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BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN ÇATALCA'MIZA BİR MÜJDE DAHA

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BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN ÇATALCA'MIZA BİR MÜJDE DAHA

Çatalca'mıza kazandırdığı projelerle ilçemize adeta altın çağını yaşatan Başkanımız Mesut Üner, Çatalca'mıza bir proje daha kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor.

Çatalca'mıza kazandırdığı projelerle ilçemize adeta altın çağını yaşatan Başkanımız Mesut Üner, Çatalca'mıza bir proje daha kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor. Çanakça Sosyal Tesislerimizi tamamlayıp, ilçe halkımıza teslim etmenin bugünlerde sevincini yaşayan Başkanımız Mesut Üner, yeni bir projenin onayladığının ve ihale aşamasına geldiğinin müjdesini ilçe halkımıza duyurdu.

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MESİRE ALANI PROJEMİZ ÇATALCA'MIZA HAYIRLI OLSUN

Çatalca'mıza Millet Bahçesi, Spor Adası, Cem Kara Yaşam Vadisi, Çanakça Sosyal Tesisleri, İlyas Demiroğlu Güreş Salonu, Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Otopark ve Kapalı Pazar gibi önemli vizyon projelerini ilçemize kazandıran Başkanımız Mesut Üner, şimdide Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı Projemizin onaylandığını ve ihale sürecinin başladığını açıkladı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı Projemizin onaylanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Gerçekleştirdiğimiz girişimler ve temaslar sonucu projemiz onaylandı ve yapımın başlayıp tamamlanması için ihale süreci başladı. Bu anlamda Çatalca'mız için ne talepte bulunsak bizleri kırmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendiye çok teşekkür ederiz. Projemiz tamamlandığında Çatalca'mız vatandaşlarımızın ve ilçe dışından gelecek misafirlerimizin uğrak yeri olacak ve yepyeni bir yaşam alanına kavuşturmuş olacağız. Hayata geçirmeye başladığımız Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı Projemiz Sosyal tesisler bünyesinde 430 Bin m² alanda; kır kahvesi, kır lokantası, basketbol, futbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, amfi tiyatro, macera parkı, yüzme havuzu, gözlem kulesi, süs havuzları, yöresel ürünler satış stantları, manej alanı, kır düğünü alanı ve gezi alanları gibi birbirinden farklı alanların yer alacak ve sosyal tesislerimiz bölgesel bir cazibe merkezi haline gelecek. Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. " sözünü rehber edinerek ve Çatalca'mıza olan sevdamızdan güç olarak, ilçemizin gelişmesi için hiçbir engel tanımadan çalışmalarımıza gece-gündüz demeden aralıksız devam edeceğiz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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Haber: BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN ÇATALCA'MIZA BİR MÜJDE DAHA - Haberler
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