BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER: ÇATALCA'MIZ İÇİN ÜRETİYOR, ÇATALCA'MIZ İLE PAYLAŞIYORUZ - Haberler
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BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER: ÇATALCA'MIZ İÇİN ÜRETİYOR, ÇATALCA'MIZ İLE PAYLAŞIYORUZ

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BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER: ÇATALCA'MIZ İÇİN ÜRETİYOR, ÇATALCA'MIZ İLE PAYLAŞIYORUZ

Başkanımız Mesut Üner'in Çatalca'mızda yoğun geçen etkinlik programları, temel atma törenleri ve açılışların hemen ardından, bu sefer ilçedeki tarım faaliyetleri sadece Çatalca'mızda değil tüm bölge halkımızda taraflı-tarafsız herkesin takdirini ve alkışını aldı.

Başkanımız Mesut Üner'in Çatalca'mızda yoğun geçen etkinlik programları, temel atma törenleri ve açılışların hemen ardından, bu sefer ilçedeki tarım faaliyetleri sadece Çatalca'mızda değil tüm bölge halkımızda taraflı-tarafsız herkesin takdirini ve alkışını aldı.

Yaptığı projelerini uygularken ilçemizin doğasından ve kültüründen taviz vermeden, projelerinin merkezine yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz konumlandırmasıyla bölgemizde adından başarıyla çok söz ettiren Başkanımız Mesut Üner, şimdide ilçemizde uyguladığı başarılı tarım politikalarıyla ilçe halkımızın alkışını alıyor.

Göreve gelir gelmez Çatalca Belediyemize ait arazileri ekimini sağlayan Başkanımız Mesut Üner, ekimini sağladığı arazilerin hasadını yapmasının coşkusunu ve sevincini ilçe halkıyla paylaştı. Yaklaşık beş yüz dönüm arazi ekimini sağlayan Başkanımız Mesut Üner, Bahşayiş Mahallemizde sezonun ilk Ayçiçek hasadını ilçe protokolümüzün katılımıyla gerçekleştirdi. Hasadı yapılan Ayçiçeklerden Ayçiçek yağı üretilerek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı bilgisi, tüm bölge halkımızda ve hasat törenine katılan protokolümüzde çok büyük alkış aldı.

Bahşayiş Mahallemizde gerçekleşen Ayçiçek hasadımızda programımızın ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Çatalca'mız için üretiyor ve Çatalca'mız ile paylaşıyoruz. İlçemizde belediyemize ait yaklaşık 500 dönüm araziye buğday ve Ayçiçek ekimini sağlamıştık. Bugünde hasat vakti dedik ve Bahşayiş Mahallemizdeki Çatalca Belediyesi arazimizde ayçiçek hasadımızı gerçekleştirdik. Hasat bitti ve şimdi ayçiçeklerimizden ayçiçek yağı üretip, Çatalca'mızda ki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmanın vakti geldi. Hasılı işimiz vaktimizden çok diyor, tüm ilçe halkımıza verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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Haber: BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER: ÇATALCA'MIZ İÇİN ÜRETİYOR, ÇATALCA'MIZ İLE PAYLAŞIYORUZ - Haberler
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