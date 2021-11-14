BAŞKANIMIZ, MAHALLELERİN SORUNLARINI YERİNDE DİNLİYOR

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin eksikleri ve ihtiyaçlarının çözümü için istişarelerde bulunmaya devam ediyor.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, göreve geldiği günden bu yana mahallelerin sorunları için muhtarlarla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Başkanımız, gerçekleştirdiği ziyaretler sayesinde mahallelerin sorun ve ihtiyaçlarını daha kolay tespit edip, çözümünü daha hızlı bir şekilde yapıyor.

Mahallelerin sorunlarının ivedi şekilde çözülmesi için gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanımızın son adresi Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağ ile Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mehmet Dağhan oldu. Yaptığı ziyaretlerde mahalle muhtarlarından gerekli bilgileri alıp, belediyemizin ilgili müdürlüklerine talimatlarda bulunan Başkanımız, şehrin en ücra köşesine kadar hizmetin götürülmesi için sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Mahalle muhtarlarına yaptığı ziyaretle ilgili kısa bir bilgi de veren Başkanımız şunları dile getirdi: "Vatandaşlarımızın en yakın temsilcileri olan muhtarlarımızla istişare etmeye, mahallelerimizin sorun ve taleplerini dinleyip çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün Turgut Reis Mahalle Muhtarımız Abdulkadir Geylani Taş, Mehmet Akif Mahalle Muhtarımız Abdullah Dağ ve Yavuz Selim Mahalle Muhtarımız Mehmet Dağhan ile görüşmeler gerçekleştirdik. En büyük motivasyon kaynağımız halkımızın memnuniyeti. "

Gerçekleştirilen ziyaretlerden duydukları memnuniyetini dile getiren mahalle muhtarları ise bu tür ziyaretlerin şehrin gelişimine çok büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

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