BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: GİRİLMEDİK MAHALLE VE YOL BIRAKMAYACAĞIZ!

BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: KOMBİ ASFALT ARACIMIZLA ASFALT SERİMİNE BAŞLADIK!

BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: KOMBİ ASFALT ARACIMIZLA ASFALT SERİMİNE BAŞLADIK! Kırşehir Belediyesi araç filosuna katılan Kombi Asfalt Serim Aracı çalışmalarına başladıBelediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, yeni Kombi Asfalt Serim Aracımızın faaliyette olduğu Kervansaray Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmasını Milletvekilimiz Dr. Metin İlhan, Başkan Yardımcımız Asaf Kayaoğlu ve Kervansaray Mahallesi Muhtarı Çelebi Baran'la birlikte yerinde inceledi. Asfalt serim çalışmalarının daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalarını sürdüren Kırşehir Belediyesi yeni Asfalt Serim Aracıyla girilmedik mahalle ve yol bırakmamayı hedefliyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Belediye başkanımız Selahattin Ekicioğlu şunları ifade etti: Çağdaş şehirlerin olmazsa olmazlarından olan kaliteli ve güvenli yolların halkın ulaşımı ve araçlarını kullanması açısından çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda Kırşehir Belediyesi olarak yeni Kombi Asfalt Serim Aracımızı halkımızın hizmetine sunduk. Belediyemiz araç filosuna kazandırdığımız Kombi Asfalt Aracımızla daha önce de söz verdiğimiz gibi girilmedik mahalle ve yol bırakmayacağız. Kombi Asfalt Aracımızla daha kaliteli bir serme işlemi ile daha güvenli ve daha uzun ömürlü bir yol yapımı sağlıyoruz. Daha az insan gücüyle ve tamamen otomatik olarak çalışan aracımızla çevreyi koruyor ve enerji verimliliğini de arttırıyoruz. Araç sürücümüz, serim sırasında gerekli tüm ayarları sürücü kabinine yerleştirilen dokunmatik ekran ve tuşlar sayesinde gerçekleştiriyor ve tüm püskürtme ve temizleme işlemleri de kabinden yönetiliyor. Bundan sonra da belediye hizmetlerinin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için yapılması gereken ne varsa tüm birimlerimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Kırşehir ve Kırşehir halkı her şeyin en iyisine layıktır ve biz de bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz. "

Kaynak: Habermetre