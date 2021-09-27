BAŞKANIMIZ BİLGİN, ECZACILARI UNUTMADI...

SİVAS (Habermetre) - Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin 25 Eylül Eczacılar Günü nedeniyle kentteki eczacıları ziyaret ederek çiçek hediye etti, günlerini kutladı.

25 Eylül Eczacılar Günü nedeniyle Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren'i makamında ağırladı.

Eczacılara verdiği desteklerinden dolayı Başkanımız Bilgin'e teşekkür eden Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, "Esnafımızın sorun ve sıkıntılarını dinleyen ortak akıl ve istişareye önem veren Başkanımız Hilmi Bilgin bizleri özel günlerimizde de unutmuyor. Teşkilatımız kurulduğu günden bu yana hastalarımızın her zaman yanında olmuş zor ve meşakkatli görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Eczacılık sağlık sisteminin giriş kapısı ve son halkasıdır. Biz eczacılar halkın sağlığı için var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarıyız. Olağan durumlarda olduğu gibi pandemi gibi olağandışı durumlarda da yaşatmak için mücadele ediyoruz. Bir an olsun tereddüt etmeden gerekli önlemleri alarak hemşehrilerimize hizmet etmenin mücadelesini verdik. Bu kapsamda tüm eczacı meslektaşlarımın günlerini kutluyorum. " dedi.

İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada sorumluluk alan fedakar eczacıların günlerini kutlayan Başkanımız Bilgin "Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan eczacılık mesleği günümüzde de büyük bir özveriyle bilimin ışığında devam etmektedir. Yaşadığımız pandemi süreci gösterdi ki; hastalık var olduğu sürece bunun tedavisi de var olacak. Tedavisi içinse bilimsel çalışmalar yapılarak insan sağlığına çözüm üretilmiş olacak. Diğer bir yandan yapılan çalışmalar neticesinde ise gelecek kuşaklara aktarılacak bir bilgi birikiminin paylaşılması da söz konusu olacak. İnsan sağlığını iyileştirmek gibi son derece kutsal bir görevi üstlenen eczacılarımız ilaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti vererek, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda yer almakta. Bu nedenle fedakarca görev yapan eczacılarımızın günlerini tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından ilimizde görev yapan Eczacıları ziyaret eden Başkanımız Bilgin ve Eren, onlara çiçek hediye ederek günlerini kutladı.

Eczacılar ise bu özel günde kendilerini unutmadıkları için Başkanımız Bilgin'e teşekkür etti.

Oluşturma Tarihi : 27 Eylül, 2021

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